Сборная Бельгии поблагодарила Казань за баннеры у гостиницы

Сборная Бельгии по футболу в своем официальном «Твиттере» на русском языке поблагодарила Казань за баннеры у гостиницы «Рамада». В коротком сообщении написано: Спасибо [spasiba] с хэштегом #Kazan.

Власти Казани подготовили к приезду бельгийской команды три больших полотна, на которых изображены лидеры сборной. Так, на баннерах запечатлены Эден Азар, Венсан Компани, Дрис Мертенс, Тибо Куртуа, Ромелу Лукаку и Маруан Феллаини.

Сегодня в Казань также прилетели бразильцы — соперники сборной Бельгии по четвертьфинальному матчу. К их приезду на улице Лево-Булачной появилось изображение звезды бразильской сборной Неймара.

Напомним, матч между Бразилией и Бельгией состоится завтра на «Казань Арене». Это будет последний матч в рамках нынешнего чемпионата мира по футболу в Казани.