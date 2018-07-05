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В Казань прилетела сборная Бразилии для участия в матче 1/4 финала ЧМ-2018

12:07, 05.07.2018

Сборная Бразилии по футболу прилетела в Казань на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу с Бельгией. Об этом сообщила пресс-служба казанского аэропорта.

Ранее власти Казани порекомендовали руководителям организаций установить продолжительность рабочего дня 6 июля до 14.00 из-за матча 1/4 финала ЧМ-2018 между бразильцами и бельгийцами.

СпортФутбол Татарстан
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