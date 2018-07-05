В Казань прилетела сборная Бразилии для участия в матче 1/4 финала ЧМ-2018

Сборная Бразилии по футболу прилетела в Казань на матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу с Бельгией. Об этом сообщила пресс-служба казанского аэропорта.

Сборная Бразилии прилетела в Казань, где сыграет в ¼ финала с Бельгией. pic.twitter.com/SIUNOldimB

— Аэропорт КАЗАНЬ (@Airport_KAZAN) 5 июля 2018 г.

Ранее власти Казани порекомендовали руководителям организаций установить продолжительность рабочего дня 6 июля до 14.00 из-за матча 1/4 финала ЧМ-2018 между бразильцами и бельгийцами.

