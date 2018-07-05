Роскомнадзор направил в «Яндекс» запрос после утечки личных данных

Роскомнадзор направил в «Яндекс» запрос в связи с попаданием в поисковую выдачу документов из Google Docs.

«В связи со случившимся инцидентом Роскомнадзор направил официальный запрос в компанию «Яндекс». Дополнительные комментарии по данному вопросу будут опубликованы на сайте ведомства», — цитирует пресс-службу Роскомнадзора «РИА Новости».

Напомним, пользователи соцсетей сообщили о том, что «Яндекс» стал выдавать в поиске документы из Google Docs, в которых могут быть пароли и личные данные пользователей. После чего в «Яндексе» объяснили попадание в поисковую выдачу паролей и отчетов из Google Docs.