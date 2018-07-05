В Удмуртии уложили дорогу из бревен

Правительство Удмуртии похвасталось дорогой из бревен, проложенной в Балезинском районе республики. Чиновники сообщают, что работы начались на 80-метровом участке дороги Балезино — Сергино рядом с деревней Андреевцы.

После укладки бревен планируется засыпать их щебнем, сообщает пресс-служба правительства УР.

Основной ремонт проблемного участка намерены начать в сентябре текущего года.

Этот участок дороги известен тем, что во время дождей его размывает так, что проехать к населенным пунктам нельзя. В конце июня в соцсетях появился снимок молоковоза, который пришлось буксировать при помощи трактора.