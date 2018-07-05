На Украине заявили о готовности обменять Вышинского и еще 12 россиян

Украина готова включить в списки на обмен заключенными с Россией еще 13 человек, в том числе главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом заявила вице-спикер парламента Ирина Геращенко.

Кроме Вышинского она назвала фамилии Галичий, Джемиев, Жидких, Камалов, Марчуков, Михальчевский, Осминин, Сатаров, Зеничак, Суханов, Шибаев и Юревич.

Геращенко добавила, что уже сегодня собирается в письме проинформировать российскую сторону о готовности совершить обмен, передает телеканал «112 Украина».

Напомним, что в середине мая суд арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Освобождение Вышинского и других российских журналистов обсуждалось в ходе последних телефонных переговоров президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Петром Порошенко.