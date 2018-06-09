Путин обсудил ситуацию на Украине с Порошенко

Президенты России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко провели телефонные переговоры. Инициатором беседы стала украинская сторона, сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе разговора обсуждалось урегулирование ситуации на юго-востоке Украины, обмен удерживаемых лиц и освобождение российских журналистов, арестованных на Украине.

Также лидеры двух стран договорились о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, находящихся в заключении на Украине, и украинских — в России.

Ранее суд арестовал главу «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Журналиста подозревают в госизмене и поддержке самопровозглашенных республик Донбасса. Президент России назвал ситуацию беспрецедентной. «Человеку пытаются предъявить обвинение в государственной измене за то, что он делал публично, исполнял свои профессиональные обязанности», — отметил Путин.