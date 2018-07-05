Новости промышленности

02:21 МСК
Новости раздела
Промышленность

«Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» о возобновлении ареста акций компании

15:43, 05.07.2018
«Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» о возобновлении ареста акций компании
Фото: sv.wikipedia.org / Boris Chimit-Dorzhie

Компания «Газпром» опровергла заявление «Нафтогаза» о возобновлении судом в Швейцарии ареста акций «Северного потока» и «Северного потока — 2».

В компании пояснили, что суд не возобновил арест акций, а только приостановил исключение активов из списка арестованных.

«Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления «Нафтогаза Украины» об оспаривании действий судебных приставов», — говорится в сообщении.

Напомним, что накануне «Нафтогаз» заявил о возобновлении швейцарским судом ареста активов «Газпрома». В сообщении компании указывалось, что суд принял соответствующее решение 29 июня.

Ранее апелляционный суд округа Свеа (Швеция) оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза Украины».

ПромышленностьЭнергетика
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем