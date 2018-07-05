«Газпром» опроверг заявление «Нафтогаза» о возобновлении ареста акций компании

Компания «Газпром» опровергла заявление «Нафтогаза» о возобновлении судом в Швейцарии ареста акций «Северного потока» и «Северного потока — 2».

В компании пояснили, что суд не возобновил арест акций, а только приостановил исключение активов из списка арестованных.



«Исключение акций приостановлено на срок рассмотрения заявления «Нафтогаза Украины» об оспаривании действий судебных приставов», — говорится в сообщении.

Напомним, что накануне «Нафтогаз» заявил о возобновлении швейцарским судом ареста активов «Газпрома». В сообщении компании указывалось, что суд принял соответствующее решение 29 июня.



Ранее апелляционный суд округа Свеа (Швеция) оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза Украины».