«Нафтогаз» заявил о возобновлении швейцарским судом ареста активов «Газпрома»

Высший суд швейцарского кантона Цуг возобновил арест акций «Северного потока» и «Северного потока-2», принадлежащих «Газпрому».

«Активы останутся под арестом, пока будет рассматриваться апелляция НАК «Нафтогаз Украины» на решение о снятии ареста с этих акций, которое ранее принял местный орган по взысканию долгов»,— цитирует ТАСС заявление украинского «Нафтогаза».

Ранее апелляционный суд округа Свеа (Швеция) оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза Украины».