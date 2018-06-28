Суд в Швеции отказал «Нафтогазу» в отмене решения в пользу «Газпрома»

Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) оставил в силе приостановку исполнения решения арбитража Стокгольма по спору «Газпрома» и «Нафтогаза» о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд в пользу «Нафтогаза Украины».



«Это обстоятельство усиливает позицию «Газпрома» при обжаловании попыток «Нафтогаза Украины» принудительно исполнить упомянутое арбитражное решение в различных странах», — передает РБК со ссылкой на «Газпром».

Представители «Нафтогаза» обещали предоставить суду «развернутые объяснения и контраргументы», однако, как отмечают в «Газпроме», при этом суд признал доводы украинской компании несостоятельными.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» пытался арестовать активы «Газпрома» на территории Великобритании.