19 апреля может стать Днем принятия Крыма в состав Российской империи

Госдума РФ в первом чтении одобрила законопроект о праздновании Дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Праздничным днем предлагается выбрать 19 апреля.

«Это позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению — принятию 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месту и роли в этом выдающемся событии великой императрицы Екатерины II и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией», — отмечается в пояснительной записке.



Напомним, что инициатива об установлении 19 апреля Днем принятия Крыма в состав Российской империи исходила от группы сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.