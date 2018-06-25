Сенаторы предложили установить 19 апреля День принятия Крыма в состав Российской империи

В Госдуму внесли законопроект, предлагающий установить 19 апреля памятную дату — День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.

Документ в нижнюю палату парламента внесла группа сенаторов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

Как говорится в пояснительной записке, «в названии даты отражены «подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамани и всея Кубанской стороны под державу Российскую».

Ранее в Госдуме предложили учредить 12 мая День полного освобождения города Севастополя и Крыма от немецко-фашистских захватчиков.