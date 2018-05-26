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Минэнерго освободит население от платы за бытовые счетчики

00:05, 26.05.2018
Минэнерго освободит население от платы за бытовые счетчики
Фото: kremlin.ru

Министерство энергетики планирует в ближайшее время принять предложения по освобождению потребителей от оплаты установки и поверки бытовых счетчиков. Нагрузка перейдет на бытовые и ресурсоснабжающие организации.

«Сейчас подготовлено предложение, разработаны нормативно-правовые акты. Они еще не приняты, но в ближайшее время мы собираемся их принять, чтобы это было переложено на ресурсоснабжающие организации, на бытовые организации, на Российские сети, в зависимости от того, куда устанавливаются счетчики», — приводит ТАСС слова главы Минэнерго Александра Новака.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что с 1 января 2025 года в России обнулят экспортную пошлину на нефть.

ПромышленностьЭнергетика
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