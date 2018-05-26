Минэнерго освободит население от платы за бытовые счетчики

Министерство энергетики планирует в ближайшее время принять предложения по освобождению потребителей от оплаты установки и поверки бытовых счетчиков. Нагрузка перейдет на бытовые и ресурсоснабжающие организации.



«Сейчас подготовлено предложение, разработаны нормативно-правовые акты. Они еще не приняты, но в ближайшее время мы собираемся их принять, чтобы это было переложено на ресурсоснабжающие организации, на бытовые организации, на Российские сети, в зависимости от того, куда устанавливаются счетчики», — приводит ТАСС слова главы Минэнерго Александра Новака.

Ранее глава Минэнерго Александр Новак заявил, что с 1 января 2025 года в России обнулят экспортную пошлину на нефть.

