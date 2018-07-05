«Салават Юлаев»: старт в Москве против «Динамо» и финиш дома с «Ак Барсом»

Уфимский «Салават Юлаев», согласно утвержденному календарю, стартует в новом сезоне — 2018/2019 Континентальной хоккейной лиги 2 сентября.

В этот день уфимцы сыграют в Москве против «Динамо».

4 сентября их ждет в гости череповецкая «Северсталь», а 6 сентября — ярославский «Локомотив». 8 сентября в Санкт-Петербурге «юлаевцы» сразятся с одним из фаворитов сезона — СКА, после чего первая гостевая серия закончится.

12 сентября «Салават» проведет первый домашний поединок против нижегородского «Торпедо». А уже через день — первое «зеленое дерби» против казанского «Ак Барса». Оно пройдет под сводами комплекса «Уфа-Арена».

Следующая встреча хоккеистов Башкирии и Татарстана — в октябре в Казани, 18-го числа.

Новый, 2019 год также ознаменуется вышеназванным противостоянием: 4 января Казань встретит соседей на своем льду. И под занавес «регулярки» в Уфе 20 февраля «Салават», для которого это будет последний матч первого этапа, примет на своей арене «барсов».

Домашнюю серию после встречи с «Ак Барсом» для уфимцев тоже нельзя назвать легкой: 16 сентября — «Нефтехимик», 18 сентября — «Сибирь» и 22 сентября — «Барыс».