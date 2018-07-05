Утвержден календарь XI сезона КХЛ

Континентальная хоккейная лига презентовала календарь 11-го сезона.

Чемпионат стартует 1 сентября в Казани матчем между обладателем Кубка Гагарина «Ак Барсом» и победителем регулярного чемпионата прошлого сезона СКА.

Первый этап чемпионата продлится до 22 февраля (175 дней), из них 151 — игровые. Каждый из 25 клубов проведет по 62 игры.

Старт плей-офф намечен на 25 февраля для команд обеих конференций. Седьмой матч финальной серии розыгрыша Кубка Гагарина, если потребуется, состоится 25 апреля.



Календарь сезона 2018/2019 имеет ряд особенностей по сравнению с предыдущими.

В связи с изменением количества команд, которые будут участвовать в чемпионате, а также с целью выравнивания спортивного уровня дивизионов, Лига изменила состав дивизионов. В конференцию Восток переведено «Торпедо» (Нижний Новгород). «Динамо» (Минск) и «Слован» (Братислава) из Дивизиона Боброва переведены в Дивизион Тарасова, поменявшись местами соответственно с «Динамо» (Москва) и «Северсталью» (Череповец).

Каждая из команд проведет по 62 матча в регулярном чемпионате. Это максимальное количество за всю историю КХЛ, а также отечественных чемпионатов. Также впервые с сезона 2014/2015 удалось избежать старта регулярного чемпионата в летнее время.