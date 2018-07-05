Противники МСЗ из Татарстана 17 июля выступят в Москве на заседании в СПЧ

Противники строительства мусоросжигательного завода в Казани получили официальное приглашение выступить с докладом по ситуации с последними слушаниями, которые прошли в Осиново.

В telegram-канале активистов, выступающих против строительства МСЗ, говорится, что заседание Комиссии по экологическим правам состоится 17 июля.

Отмечается, что по итогам выступления вся информация будет доведена до президента России Владимира Путина.

Напомним, что последние общественные слушания по строительству мусоросжигательного завода в Татарстане прошли 28 июня. По мнению комиссии, они были признаны состоявшимися. Участники выразили свое несогласие с этим. Они составили и подписали акт о том, что слушания не состоялись.

Позже несколько человек обратились в полицию из-за рукоприкладства со стороны службы безопасности инвестора объекта — АГК-1. Затем участники слушаний направили президенту РФ Владимиру Путину, президенту РТ Рустаму Минниханову, а также прокурору РТ Илдусу Нафикову обращения по поводу нарушения прав граждан.