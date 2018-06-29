Участники слушаний по МСЗ обратились в полицию из-за рукоприкладства в их отношении

Несколько человек после слушаний по МСЗ в Татарстане обратились в полицию из-за рукоприкладства со стороны службы безопасности инвестора объекта — АГК-1.

«Кого-то укусили, кого-то поцарапали. Меня лично ударили в живот. Это все сотрудники службы безопасности АГК»,— цитирует одну из лидеров движения «Против МСЗ. За раздельный сбор» Веру Керпель «Коммерсант-Казань».

Напомним, накануне активисты сорвали общественные слушания по мусоросжигательному заводу. Началось все с недовольства людей из-за маленького зала, который рассчитан на 350 человек при зарегистрированных 1200 человек. Однако по словам первого замминистра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Алексея Фролова, количество зарегистрированных составило 360 человек. После чего противники строительства МСЗ в Казани попросили перенести общественные слушания.