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Правительство Башкирии повысило прожиточный минимум до уровня III квартала 2017 года

11:37, 05.07.2018
Правительство Башкирии повысило прожиточный минимум до уровня III квартала 2017 года
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Правительство Башкирии установило размер прожиточного минимума за I квартал 2018 года. Показатель вернулся на отметку в 8,6 тысячи рублей.

Согласно документу, для трудоспособного населения прожиточный минимум вырос до 9,1 тысячи рублей. Для пенсионеров этот показатель достиг 7,2 тысячи, а для детей — 8,7 тысячи рублей.

При этом в начале года прожиточный минимум за последний квартал с прошлого уровня опустился на 3,4%. Таким образом планка прожиточного минимума за минувший квартал достигла того же уровня, на котором была в III квартале 2017 года.

Экономика Башкортостан
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