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Власти Башкирии уменьшили прожиточный минимум на 3,4% — до 8,3 тысячи рублей

16:50, 10.04.2018
Власти Башкирии уменьшили прожиточный минимум на 3,4% — до 8,3 тысячи рублей
Фото: gsrb.ru

Власти Башкирии определили прожиточный минимум в республике по итогам IV квартала 2017 года. Этот показатель был уменьшен до 8,3 тысячи рублей.

В III квартале того же года прожиточный минимум составлял 8,6 тысячи рублей, пишет «ФедералПресс».

Таким образом, показатель был снижен на 3,4%.

Напомним, что в марте этого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимальной зарплаты. Теперь она должна быть доведена до прожиточного минимума. С 1 мая МРОТ установят в размере 11 163 рубля в месяц.

ЭкономикаОбществоВласть Башкортостан
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