В Саратове закрыли суши-кафе, где отравились 8 человек

Специалисты Роспотребнадзора закрыли в Саратове суши-кафе «Юан», где отравились 8 человек. У пострадавших была диагностирована острая кишечная инфекция после употребления роллов.

Как рассказали в ведомстве, при проведении эпидемиологического расследования в общепите были выявлены нарушения требований санитарного законодательства. Среди них — отсутствие технической документации на часть продукции, нарушение условий хранения продуктов, отсутствие бактерицидных ламп, нарушения режимов обработки посуды.

Деятельность кафе временно приостановлена. На данный момент ситуация находится на контроле отдела эпидемиологического надзора.

Напомним, на днях в лагере на Урале отравились 62 ребенка, возбуждено уголовное дело.