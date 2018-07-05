Введение сбора на импортные вина противоречит принципам ВТО — Минфин

Министерство финансов России выступило против предложения ввести сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и крепкого алкоголя для поддержки отечественного виноделия.



«Это нарушение так называемого национального режима для импортной продукции, который предусмотрен правилами ВТО. Фискальная нагрузка вне зависимости от ее форм должна быть одинакова для продукции, произведенной в стране, и импортированной», — приводят «Известия» слова главы департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексея Сазанова.

Ранее уполномоченный по правам предпринимателей, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов предложил ввести специальный сбор на импорт вина, чтобы снизить конкуренцию с дешевыми импортными винами и увеличить поддержку отечественных производителей.