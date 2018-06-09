Титов предложил ввести сборы на импорт вина и коньяка

Уполномоченный по правам предпринимателей, председатель совета Союза виноградарей и виноделов России Борис Титов предлагает ввести специальный сбор на импорт вина, виноматериалов, коньячных спиртов и, возможно, крепкого алкоголя.



С таким предложением Титов, семье которого принадлежит один из крупнейших производителей вин — «Абрау-Дюрсо», обратился в письме к президенту России Владимиру Путину. Размер сбора в письме не указан. В нем лишь говорится, что так можно собрать до 30 млрд рублей, передают «Ведомости».

Вырученные средства предлагается направить на поддержку отрасли. По словам Титова, для развития отечественного виноделия необходимо снизить конкуренцию с дешевыми импортными винами и увеличить поддержку.

«В Россию ввозится ежегодно около 1 млрд бутылок импортного алкоголя. Получается, при грубых расчетах, сбор с бутылки не превысит 30 рублей. Да и вводить его предлагается не сейчас, а по мере развития виноградарства и роста производства в стране», — пояснил президент Союза виноградарей и виноделов России Леонид Попович.

Ранее Минздраве РФ предложили до 2022 года ежегодно повышать акцизы на алкоголь на 10%.