Встреча ЕС, России и Украины по газу состоится 17 июля в Берлине

Еврокомиссия подтвердила, что переговоры по газу между Россией, Евросоюзом и Украиной назначены на 17 июля в Берлине.



Встреча будет технической — на ней обсудят параметры и дату переговоров о будущем транзита российского газа после 2019 года, когда истекает контракт между «Газпромом» и НАК «Нафтогаз Украины», сообщает «Коммерсант».

Отмечается, что на встрече обсудят ситуацию вокруг проекта «Северный поток — 2», против которого Украина просит США ввести санкции. Такая позиция Киева вызывает недовольство в Европе.

Ранее сообщалось, что власти Украины начали переговоры с партнерами из Евросоюза для создания единой группы по остановке строительства газопровода «Северный поток — 2».

