Порошенко планирует создать в ЕС группу для остановки «Северного потока — 2»

Власти Украины начали переговоры с партнерами из Евросоюза для создания единой группы по остановке строительства газопровода «Северный поток — 2».



«Я не буду раскрывать всех инструментов, которые мы применяем для того, чтобы остановить строительство «Северного потока — 2». Но хочу отдельно подчеркнуть — для нас это очень важное дело. И я надеюсь, что строительство удастся остановить», — приводят «Ведомости» слова Порошенко.

По его словам, новый газопровод нужен России для того, чтобы лишить Киев денег на финансирование армии. Порошенко считает, что после создания «Северного потока — 2» Россия сможет атаковать Украину.



Отмечается, что Киев получает примерно $3 млрд в год в качестве оплаты за транзит российского газа через территорию страны.

«$3 млрд — это та сумма, которая сегодня тратится на всю оборону Украины. Вам понятно, для чего он строится? Не для того, чтобы экономическими факторами провести диверсификацию. А для того, чтобы оставить Украину без денег на финансирование нашей обороны», — подчеркнул Порошенко.

Ранее сообщалось, что США введут санкции против европейского бизнеса за «Северный поток —2».