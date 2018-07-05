Более 75% россиян заявили об ухудшении качества образования после введения ЕГЭ — ВЦИОМ

Примерно 78% россиян считают, что ухудшение качества российского образования связано с введением Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

«Некоторые убеждения о проведении ЕГЭ оказались наиболее устойчивыми и распространенными среди россиян. Так, 77% считают, что учащихся натаскивают только на прохождение тестов, в связи с этим ухудшается качество знаний, это число выросло за последние четыре года (с 64% в 2014 году)», — передает «РИА Новости» со ссылкой на результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).



Отмена тестовой части экзамена позволила бы выявить реальный уровень знаний, уверены 65% респондентов. С ними не согласны 25%. Формальность подхода к проверке знаний после введения ЕГЭ отметил 71% опрошенных, 77% считают, что ЕГЭ не учитывает индивидуальные особенности учеников.



Опрос проводился 3 июля по телефону. В нем приняли участие 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,5%, отмечают социологи.

Напомним, по итогам 2018 года более 6,1 тыс. школьников удалось получить максимальные 100 баллов на ЕГЭ. Это на 22% больше по сравнению с прошлым годом.