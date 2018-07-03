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Число школьников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, выросло на 22%

13:48, 03.07.2018 7
Число школьников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, выросло на 22%
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Более 6,1 тыс. школьникам удалось получить за Единый государственный экзамен максимальные 100 баллов на ЕГЭ. Это на 22% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«В этом году у нас 6136 стобалльников. В прошлом было 5062», — сказал он.

Кравцов отметил, что пять участников получили сто баллов сразу на трех экзаменах, а одному участнику удалось набрать максимальный балл на четырех экзаменах. Как уточняет «Интерфакс», он является выпускником одной из московских школ.

Ранее сообщалось, что Оренбургская область вошла в пятерку лучших регионов по результатам ЕГЭ.

ОбществоОбразование
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 03 июля
    почему то не вспоминают тех, кто был первооткрывателем 100 бальником. А ведь им было гораздо сложнее. По РТ по пальцам пересчитать можно. Интересно, как сложилась их дальнейшая образовательная судьба? Может МинОбр поделится?
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  • Анонимно 03 июля
    мощно конечно как в пауэр
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  • Анонимно 03 июля
    я сдавала когда сдала на 89
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  • Анонимно 03 июля
    да
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  • Анонимно 03 июля
    а я вообще еге не сдавал у нас его не было
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  • Анонимно 03 июля
    а как же наши южные народы,которые без знания приезжают с 400 баллами в институты не зная простых, базовых,общих знаний. Учатся за замазанную денежкой руку от своих старших бородатых бармалеев.
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  • Ura Orlov 03 июля
    Академики к ответу: 2х10=20 или 2х10=1024 ? Ну что правильно?
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