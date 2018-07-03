Число школьников, сдавших ЕГЭ на 100 баллов, выросло на 22%

Более 6,1 тыс. школьникам удалось получить за Единый государственный экзамен максимальные 100 баллов на ЕГЭ. Это на 22% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом заявил глава Рособрнадзора Сергей Кравцов.

«В этом году у нас 6136 стобалльников. В прошлом было 5062», — сказал он.

Кравцов отметил, что пять участников получили сто баллов сразу на трех экзаменах, а одному участнику удалось набрать максимальный балл на четырех экзаменах. Как уточняет «Интерфакс», он является выпускником одной из московских школ.

Ранее сообщалось, что Оренбургская область вошла в пятерку лучших регионов по результатам ЕГЭ.