В Татарстане ожидаются гроза, град и до +28 градусов

В Татарстане сегодня, 5 июля, ожидается переменная облачность. Ночью местами, утром и днем в большинстве районов кратковременный дождь. Утром и днем местами гроза, локально возможен град.

Ветер южный умеренный, при грозе сильный порывами до 17—22 м/с, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

В Татарстане максимальные температуры воздуха днем будут от + 23°С до +28°С, на востоке РТ до 31 градусов выше ноля.

В Казани столбики термометров покажут от +25°С до +27°С. В Набережных Челнах ожидается от +26°С до +31°С.

Напомним, МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе с сильным ветром и граде.