МЧС предупредило жителей Татарстана о грозе с сильным ветром и граде

ГУ МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о грозе с сильным ветром и граде.

По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», утром и днем 5 июля на территории региона местами ожидается гроза с кратковременным усилением ветра до 17—22 м/с (в Казани до 15—20 м/с), локально возможен град, сообщили в МЧС.



Сегодня в Татарстане ожидается переменная облачность. В отдельных районах пройдет дождь. Местами возможны гроза, шквал и град. Максимальные температуры воздуха днем составят 25—30 градусов тепла.