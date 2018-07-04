ФК «Уфа» проиграл австрийскому «Ред Булл Зальцбург» со счетом 0:3

Футбольный клуб «Уфа» проиграл австрийскому «Ред Булл Зальцбург». Товарищеский матч закончился со счетом 0:3.



Авторами голов стали Златко Юнузович, Жером Онгене и Смаил Превляк.

Подопечные Сергея Томарова проводят второй сбор межсезонья. Первый прошел в Уфе, где команда тренировалась неделю. На втором УТС, который продолжится до 6 июля, уфимцы уже провели два контрольных матча.

Сначала «горожане» уступили болгарскому ЦСКА — 1:2, голом отметился Сильвестр Игбун. Во второй встрече башкирский коллектив в интересном результативном поединке обыграл румынскую «Университатю» — 3:2 (Пауревич, Кротов и Игбун — авторы забитых мячей).