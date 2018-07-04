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Роспотребнадзор дал рекомендации туристам после ситуации с «Натали Турс»

22:47, 04.07.2018
Роспотребнадзор дал рекомендации туристам после ситуации с «Натали Турс»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Роспотребнадзор дал рекомендации туристам после возникновения трудностей у туроператоров «Натали Турс» и DSBW.

Отмечается, что туристы имеют право на: перевозку в место окончания путешествия, обеспечение временного проживания в гостинице до перевозки к месту окончания путешествия. Также отдыхающие могут воспользоваться трансфером от гостиницы в стране временного пребывания до пункта перевозки к месту окончания путешествия; питанием; обеспечением неотложной медицинской и правовой помощи; обеспечением хранения багажа, передает «РИА Новости».

Напомним, российский туроператор «Натали Турс» сообщил о финансовых проблемах. Компания аннулирует все забронированные и оплаченные туры. По словам гендиректора туроператора Владимира Воробьева, причиной проблем «Натали Турс» стали успехи сборной России на ЧМ-2018 и курс рубля.

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