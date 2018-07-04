Решение о покупке ВТБ банка «Возрождение» могут принять в ближайшие дни — Костин

ВТБ ведет переговоры с Центробанком России о покупке банка «Возрождение», решение о том, состоится ли покупка, может быть принято в ближайшие дни.

«У нас сейчас непростые переговоры уже с Центральным банком, поэтому сейчас комментировать было бы чуть-чуть предварительно, но я думаю, что в ближайшие дни какое-то решение окончательное будет принято в одну или в другую сторону», — цитирует главу ВТБ Андрея Костина ТАСС.

О возобновлении интереса к покупке банка Костин говорил уже в мае. Кроме того, банк планирует выкупить и небольшие региональные финансовые организации, «которые могли бы позволить ВТБ выйти на лидирующие позиции в том или ином перспективном регионе».