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ВТБ снова рассматривает покупку банка «Возрождение»

18:53, 23.05.2018
ВТБ снова рассматривает покупку банка «Возрождение»
Фото: kremlin.ru

ВТБ вновь рассматривает покупку банка «Возрождение».

«Да, у нас возобновился интерес к банку «Возрождение», мы сейчас прорабатываем этот вопрос. До 1 июня мы Центральному банку ответ дадим»,— цитирует главу ВТБ Андрея Костина «Интерфакс».

Кроме того, банк планирует выкупить и небольшие региональные финансовые организации, «которые могли бы позволить ВТБ выйти на лидирующие позиции в том или ином перспективном регионе». Но пока конкретных решений у ВТБ нет.

Впервые о приобретении «Возрождения» стало известно в январе текущего года. Тогда Костин заявил, что готов рассмотреть этот вариант.

ЭкономикаБанки
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