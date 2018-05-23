ВТБ снова рассматривает покупку банка «Возрождение»

ВТБ вновь рассматривает покупку банка «Возрождение».

«Да, у нас возобновился интерес к банку «Возрождение», мы сейчас прорабатываем этот вопрос. До 1 июня мы Центральному банку ответ дадим»,— цитирует главу ВТБ Андрея Костина «Интерфакс».

Кроме того, банк планирует выкупить и небольшие региональные финансовые организации, «которые могли бы позволить ВТБ выйти на лидирующие позиции в том или ином перспективном регионе». Но пока конкретных решений у ВТБ нет.

Впервые о приобретении «Возрождения» стало известно в январе текущего года. Тогда Костин заявил, что готов рассмотреть этот вариант.