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Тулеев сообщил о скором уходе из политики

23:55, 20.04.2018
Тулеев сообщил о скором уходе из политики
Фото: archive.government.ru

Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области, экс-губернатор региона Аман Тулеев заявил, что не видит своего будущего в политике и не планирует становиться членом Совета Федерации.

«Честно говоря, не хочу я, и смысла нет в политике оставаться», — заявил он в интервью телеканалу ТВМ.

При этом Тулеев отметил, что не уйдет с поста спикера парламента Кузбасса до осенних выборов.

Напомним, что 10 апреля Аман Тулеев возглавил Совет народных депутатов Кемеровской области.

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