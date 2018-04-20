Тулеев сообщил о скором уходе из политики
Председатель Совета народных депутатов Кемеровской области, экс-губернатор региона Аман Тулеев заявил, что не видит своего будущего в политике и не планирует становиться членом Совета Федерации.
«Честно говоря, не хочу я, и смысла нет в политике оставаться», — заявил он в интервью телеканалу ТВМ.
При этом Тулеев отметил, что не уйдет с поста спикера парламента Кузбасса до осенних выборов.
Напомним, что 10 апреля Аман Тулеев возглавил Совет народных депутатов Кемеровской области.ОбществоВласть
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