«Уфа-2» не радует результативностью в товарищеских матчах

На стадионе «Нефтяник» состоялся контрольный матч между подопечными Альберта Лукманова — «Уфой-2» и представителем второго дивизиона ПФЛ «Зенитом-Ижевск», сообщает пресс-служба уфимского клуба.

Матч прошел в равной борьбе и завершился вничью — 0:0.

С точно таким же счетом уфимцы недавно сыграли с челнинским «КАМАЗом». Эти поединки состоялись в рамках подготовки к первенству второй лиги, в которой «Уфа» в этом сезоне выставляет свою молодежную команду.

Часть учебно-тренировочных сборов команда из Уфы провела на базе «Металлурга» из Аши в соседней Челябинской области.

Основная же команда находится на втором УТС в Австрии и сегодня сыграет контрольный поединок против «Ред Булл Зальцбург».