«Уфа-2» не радует результативностью в товарищеских матчах
На стадионе «Нефтяник» состоялся контрольный матч между подопечными Альберта Лукманова — «Уфой-2» и представителем второго дивизиона ПФЛ «Зенитом-Ижевск», сообщает пресс-служба уфимского клуба.
Матч прошел в равной борьбе и завершился вничью — 0:0.
С точно таким же счетом уфимцы недавно сыграли с челнинским «КАМАЗом». Эти поединки состоялись в рамках подготовки к первенству второй лиги, в которой «Уфа» в этом сезоне выставляет свою молодежную команду.
Часть учебно-тренировочных сборов команда из Уфы провела на базе «Металлурга» из Аши в соседней Челябинской области.
Основная же команда находится на втором УТС в Австрии и сегодня сыграет контрольный поединок против «Ред Булл Зальцбург».СпортФутбол Башкортостан
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