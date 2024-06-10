Игрок УНИКСа Евгений Колесников объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет

Фото: Динар Фатыхов

Защитник Евгений Колесников, выступавший за УНИКС на протяжении шести сезонов (2013/14, 2017/2021, 2023/24), объявил о завершении своей профессиональной карьеры.

В своем обращении к болельщикам и клубу он поблагодарил всех за возможность быть частью большой победы и пожелал удачи казанскому УНИКСу в каждом сезоне.

За минувший сезон Евгений Колесников сыграл 15 матчей и набрал 7 очков. Всего за свою карьеру защитник провел 572 игры и набрал 4 108 очков. За казанский УНИКС он выступал на протяжении шести сезонов.