Игрок УНИКСа Евгений Колесников объявил о завершении карьеры в возрасте 38 лет
Защитник Евгений Колесников, выступавший за УНИКС на протяжении шести сезонов (2013/14, 2017/2021, 2023/24), объявил о завершении своей профессиональной карьеры.
В своем обращении к болельщикам и клубу он поблагодарил всех за возможность быть частью большой победы и пожелал удачи казанскому УНИКСу в каждом сезоне.
За минувший сезон Евгений Колесников сыграл 15 матчей и набрал 7 очков. Всего за свою карьеру защитник провел 572 игры и набрал 4 108 очков. За казанский УНИКС он выступал на протяжении шести сезонов.
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