Волгоград примет матч за Суперкубок России в 2024 году

Фото: Максим Платонов

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Волгограде 13 июля 2024 года на стадионе «Волгоград Арена», сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.



В матче за трофей традиционно встречаются действующий чемпион и обладатель Кубка России. По итогам сезона-2023/24 чемпионат и Кубок России выиграл «Зенит», который будет защищать свой титул в матче против серебряного призера РПЛ — «Краснодара».

«Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России.

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) объявил о получении чистой прибыли в размере 1,2 миллиарда рублей по итогам 2023 года.