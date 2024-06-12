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Волгоград примет матч за Суперкубок России в 2024 году

18:44, 12.06.2024
Волгоград примет матч за Суперкубок России в 2024 году
Фото: Максим Платонов

Матч за Суперкубок России по футболу пройдет в Волгограде 13 июля 2024 года на стадионе «Волгоград Арена», сообщила пресс-служба Российского футбольного союза.

В матче за трофей традиционно встречаются действующий чемпион и обладатель Кубка России. По итогам сезона-2023/24 чемпионат и Кубок России выиграл «Зенит», который будет защищать свой титул в матче против серебряного призера РПЛ — «Краснодара».

«Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России.

Напомним, Российский футбольный союз (РФС) объявил о получении чистой прибыли в размере 1,2 миллиарда рублей по итогам 2023 года.

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