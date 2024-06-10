Более 260 медиков обеспечат медицинское сопровождение Игр БРИКС в Казани
Медицинская служба готова к обеспечению открытия и проведения Спортивных игр стран БРИКС, которые пройдут в Казани с 10 по 26 июня 2024 года, сообщает пресс-служба Минздрава России.
Для участников и зрителей Игр организовано несколько уровней медицинской помощи:
- На объектах Игр дежурят 27 мобильных медицинских бригад.
- Работают 23 медицинских пункта.
- Дежурят 30 бригад скорой медицинской помощи.
- Уполномоченные организации, включая специально организованную спортивную поликлинику, готовы к оказанию стационарной медицинской помощи.
Медицинское обеспечение организуется на объектах проведения мероприятий Игр и в местах проживания участников. Для отработки готовности всех структур и ведомств были проведены межведомственные тактико-специальные учения по отработке практической готовности медицинского персонала к приему и оказанию медицинской помощи. В подготовке задействованы специалисты Федерального центра медицины катастроф Минздрава России.
Напомним, с 1 июня 2024 года единый кол-центр системы здравоохранения Татарстана начал работу по короткому номеру.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.