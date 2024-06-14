Во второй день соревнований Игр БРИКС спортсмены разыграют 40 комплектов наград

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в Казани стартует второй день соревнований Игр БРИКС. Спортсмены будут состязаться в 10 различных дисциплинах на различных спортивных площадках столицы Татарстана.

Сегодня пройдут соревнования по синхронному плаванию, настольному теннису, ушу, каратэ, спортивной гимнастике, гребному спорту, самбо, тяжелой атлетике. В том числе пройдут состязания по бадминтону и большому теннису, однако в этих дисциплинах комплекты наград будут разыгрываться в следующие дни.

Стоит подчеркнуть, что в настоящее время российская сборная лидирует в общем медальном зачете соревнования. Так, у России 16 золотых, 8 серебряных и 5 бронзовых медалей. Второе место занимает Китай, а замыкает тройку лидеров Белоруссия.

Разиль Самигуллин