Сегодня стартует чемпионат Европы по футболу в Германии

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня стартует чемпионат Европы по футболу в Германии. Матч открытия состоится между страной — хозяйкой турнира и Шотландией. Встреча пройдет на «Альянц-Арене» в Мюнхене, сообщает ТАСС.

На время соревнования в Германии введена выборочная проверка на всех границах страны. Безопасность на турнире будут обеспечивать 580 иностранных полицейских.

Стоит подчеркнуть, что турнир не посетят представители Российского футбольного союза. В организации отметили, что это было бы не этично. На чемпионате нельзя будет увидеть выступления сборной России из-за отстранения, запрет также коснулся отечественных судей.

Прошлый чемпионат Европы прошел 3 года назад. Тогда матчи проходили на 11 различных стадионах в разных странах мира. Чемпионом того розыгрыша стала Италия, которая победила Англию в серии послематчевых пенальти.

Разиль Самигуллин