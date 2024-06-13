В первый день соревнований Игр БРИКС спортсмены разыграют 23 комплекта наград
Сегодня в Казани стартуют первые соревнования Игр БРИКС. Спортсмены будут состязаться в 9 различных дисциплинах на различных спортивных площадках столицы Татарстана.
Так, сегодня пройдут соревнования по синхронному плаванию, самбо, тяжелой атлетике, спортивной гимнастике, ушу, бадминтону, гребному спорту, настольному и большому теннису.
Стоит подчеркнуть, что уже сегодня станут известны первые победители соревнований. Медали будут вручены спортсменам в синхронном плавании, самбо, тяжелой атлетике, спортивной гимнастике и ушу. В общей сложности в первый день соревнования будет разыграно 23 комплекта наград.
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