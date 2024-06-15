Даниел Маринов подтвердил свою роль лидера российской гимнастики

Татарстанский гимнаст стал абсолютным чемпионом Игр стран БРИКС

Пьедестал почета . Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Лидер российской гимнастики Даниел Маринов из Зеленодольска стал победителем Игр стран БРИКС в мужском многоборье, опередив соотечественника, олимпийского чемпиона Артура Далалояна. «Реальное время» продолжает цикл аналитических статей, связывающих репортажи с Игр стран БРИКС с историческими экскурсами в развитие того или иного вида спорта в Татарстане.

Конферанс Лидии Ивановой связал Игры стран БРИКС с Олимпиадами в Мельбурне и Москве

Даниел Маринов в гимнастическом многоборье Игр стран БРИКС завоевал золото, финишировав выше олимпийского чемпиона из России Артура Далалояна. Олимпийский чемпион Никита Нагорный снялся с соревнований из-за травмы, а на третьем месте в многоборье финишировал Егор Шарамков из Белоруссии.

Соревнования на отдельных снарядах длились 2 дня, у казанцев была возможность посмотреть турнир по ТВ и в зале. Гимнастический телерепортаж это особое удовольствие от комментария Эмина Гарибова и олимпийской чемпионки 1956 (!) года Лидии Калининой, по мужу Ивановой. Конферанс Лидии Гавриловны — это как вкус советского мороженого, индийского чая со слоном, вид спортивного костюма с эмблемой СССР. Прабабушке мировой спортивной гимнастике 87 лет, и ее работа у комментаторского пульта связывает нынешние игры стран БРИКС, например, с московской Олимпиадой 1980 года, где она работала в судейской бригаде, а поколение Белявского, Маринова, Нагорного с Андриановым, Дитятиным, Ткачевым, даже с болгарином Стояном Делчевым, чье имя увековечила команда КВН «Уральские пельмени» в сценке «Сальто Делчева».

Слушая мягкую и интеллигентную речь Лидии Гавриловны, на контрасте вспоминаешь ее великого супруга, олимпийского чемпиона по футболу Валентина Иванова.

Опорный прыжок. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Порадуемся за друзей-соседей из Белоруссии и Узбекистана

В первый день соревнований на отдельных снарядах Маринов добавил к своему золоту еще и бронзу в упражнении на кольцах, на которых победил Юнус Гундогду из Турции. На брусьях 4-е место завоевала Александра Максимова из Сирии. Она пропустила вперед себя Елену Титовец из Белоруссии, опередив Солиху Турсунбоеву и бронзового призера в опорном прыжке Ясмину Махмудову, сразу двух финалисток из Узбекистана.

С одной стороны можно порадоваться за друзей-соседей, которые продолжают славные традиции Ирины Бараксановой и Оксаны Чусовитиной (обе представляют Узбекистан), а также Светланы Богинской и Виталия Щербо (оба из Белоруссии). С другой, снова сосредоточим внимание на Максимовой, которая с 2023 года выступает за Сирию, будучи воспитанницей знаменитой владимирской школы гимнастики.

Вернемся к Маринову, его успехи продолжают доказывать новую нарождающуюся силу в российской гимнастике — силу татарстанской школы. В этом сезоне он уже выигрывал многоборье на чемпионате России плюс вольные упражнения. В командном соревновании он вместе с товарищами по сборной Татарстана (Иван Антонихин, Станислав Исаев, Даниил Новиков, Ранель Сафиуллин) стал бронзовым призером. А его товарищи, Иван Антонихин и Ранель Сафиуллин, завоевали, соответственно, серебряные и бронзовые медали в упражнениях на коне.

Полет под купол Центра гимнастики. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«В 80-е годы на всю Казань было только три взрослых гимнаста»

В заключительный день гимнастических соревнований Игр стран БРИКС Маринов начал с серебряной награды по итогам соревнований в опорном прыжке, затем уверенно победил на параллельных брусьях и стал вице-чемпионом на перекладине. Все-таки татарстанец хорош в многоборье, при том, что в сборной страны есть много конкурентов, имеющих один-два козырных предмета из шести имеющихся в наличии.

Татарстанская гимнастика в своем развитии напоминает перевернутую пирамиду Маслоу, поскольку серьезные успехи нынешних дней практически ни на что не опираются. Из заметных гимнастов и тренеров советского прошлого можно вспомнить Олега Сафронова и Николая Подрядова. Перед развалом Советского Союза в 1989 году Радик Назмутдинов, воспитанник тренера из спорткомплекса «Набережночелнинский» Геннадия Козлова, стал чемпионом Европы.

Уже после развала СССР серебряным призером Олимпиады 2000 года стала Анастасия Колесникова, которая родилась и живет в Татарстане, но оформилась, как сильная спортсменка, войдя в состав сборной России, во времена, кода уезжала с отцом, знаменитым в прошлом тяжелоатлетом Николаем Колесниковым из Казани. Но лучше всего о далеко не блестящем прошлом в развитии спортивной гимнастики может рассказать ветеран этого вида спорта, директор института спорта Поволжского университета спорта Роберт Бикмухаметов.

Прыжок с пируэтом . realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

— Роберт Кабирович, что представлял ваш любимый вид спорта на конец 70-80-х годов?

— Казанская школа гимнастики, в моём понимании — это целый ряд тренеров-инструкторов, среди которых я застал Леонида Гузенфельда, директора ДЮСШ, Олега Петровича Захарова, которого Леонид Федорович привлек в первую школу, и моего наставника Владимира Семенова из города-тезки Владимира, бывшего на тот момент молодым тренером, которому, на самом деле, не за кем было стремиться, поскольку сильной школы спортивной гимнастики в Казани на тот момент не существовало.

— Может быть, и к лучшему. Иначе бы мы получили среднего гимнаста Исхакова и не досчиталась бы мэра города Казани Камиля Исхакова. Вы, кстати, не видели его на помосте?

— Нет, хотя нынешний президент федерации спортивной гимнастики Татарстана Марат Бариев задавался вопросом о гимнастическом прошлом Камиля Шамильевича. Про него говорили, что он достиг уровня мастера спорта. Когда я начал интересоваться этим вопросом, то мне подтвердили, что Исхаков достиг этого уровня.

Что касается времени, когда я тренировался, то нас было всего трое на уровне взрослой сборной республики, а затем наш тренер Семенов уехал в родной Владимир, где во времена СССР была великолепная школа, с такими звездами, как Николай Андрианов, Юрий Королев, Владимир Артемов, да и сейчас Артур Далалоян выходец из той школы.

Затем я поступил в вуз, который сейчас носит название Поволжский Университет спорта в 1979 году, на пятый год его открытия. К этому времени там уже проводился набор на специализации, как сейчас проводится набор на виды спорта, и по нему набирали 12 гимнастов. Правда, нас набралось только трое, все кандидаты в мастера спорта, а норматив мастера спорта я выполнил уже обучаясь на первом курсе.

Махи на коне. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

«Наставник Маринова — Радик Курмангалин в самые сложные годы работал, невзирая ни на что»

— Одной из первых гимнастических надежд Татарстана среди мужчин стал Александр Чичеров, первый гимнаст, завоевавший медали чемпионата России. Причем, его отец, известный в свое время боксер и кикбоксер, не был в восторге от данного спортивного увлечения сына, желая, чтобы он продолжил его дело в ринге. Но Чичеров-младший выбрал помост.

— Моё мнение, многое зависит от тренерского таланта. К примеру, я наблюдал за тем, как работает тренер из Набережных Челнов Андрей Копылов, наша Любовь Ботова (кстати, она на Играх стран БРИКС возглавляет международную судейскую бригаду), это ученица Андрея Тимофеевича. В работе он требователен, у него ученицы по струнке ходят.

Почему раньше не заработала казанская школа, начав давать результат только в последние годы? Знаете, я вспоминаю картину из 90-х годов, когда приходил в первую школу, и видел, что тренеры сами по себе, ученики — сами.

— От того и уезжали, как Дина Камалова, будущий тренер олимпийской чемпионки Алии Мустафиной.

— И на этом фоне удивительным выглядит то, что наш ведущий наставник Радик Курмангалин в эти времена, будучи по складу своего характера трудягой, начал работать, невзирая ни на что. Постепенно вокруг него образовалась тренерская бригада, улучшились условия для проведения учебно-тренировочного процесса, отсюда и результат, вначале на уровне ПФО, затем России. Всех ведущих гимнастов Татарстана последних лет я видел, и Шамиля Гиниятова, и Чичерова, и Максима Синичкина, поскольку их спортивный рост происходил у меня на глазах. Увы, двоим пришлось рано завершить свои спортивные карьеры из-за травм.

Упражнение на кольцах. realnoevremya.ru/Динар Фатыхов

Даже Игры стран БРИКС не приостановили спорт в Татарстане

Спорт в Татарстане живет и очередным матчем чемпионата России по регби, когда казанская «Стрела» отправилась в Красноярск, чтобы сыграть с местным «Красным яром». Футболисты «Сокола» и «Рубина-2» в поте лица своего гоняли мяч при температуре 30+. А вот представители зимних видов спорта наслаждались прохладой Дома правительства РТ и вниманием Раиса республики Рустама Минниханова, который награждал по итогам сезона лучших «зимников», во главе с их передовым отрядом — лыжной сборной Татарстана.

Между тем, удивительная ассоциация с двумя летними Олимпиадами прошлого, произошла во время прохождения аккредитации на Игры стран БРИКС. Встретились с коллегой из Чувашии, с которым познакомились на казанском чемпионате России по легкой атлетике, проходившем в 2008 году, тогда еще дебютном для новоиспеченного министра спорта Виталия Мутко. Вторая встреча состоялась восемь лет спустя, тоже на чемпионате России, но уже в Чебоксарах, последнем официальном старте для прыгуньи с шестом Елены Исинбаевой. Прошло еще восемь лет, новая встреча, с соблюдением определенной цикличности, и вопросом: для кого Игры стран БРИКС станут первыми или последними в карьере. Следующая встреча, произошла у Центра аккредитации с одним из наиболее спортивных депутатов Татарстана Раилем Шамсутдиновым, активным участником всех мини-футбольных турниров, конкретно в июне это был матч между сборной СМИ и Прайм-лиги партии «Единая Россия», завершившийся со счетом 7:7.

Данис Зарипов в футбольных воротах. realnoevremya.ru

Планировалось участие в матче и Марата Бариева, но президент федерации спортивной гимнастики Татарстана не смог вырваться на футбол из-за посещения открытия выставки олимпийских артефактов. Это не реверанс в сторону политического тяжеловеса, нынешней зимой Бариев принимал участие в товарищеском турнире по хоккею с мячом в валенках, куда менее распиаренном, чем мини-футбол между командами Прайм-Лиги и сборной СМИ.

Зато при температуре 30+ за команду депутатского корпуса сыграли Герой России Расим Баксиков, ветеран «Ак Барса» Данис Зарипов, их коллеги по Прайм-лиге Шамсутдинов и крайне опасный с мячом в ногах Артур Камалеев, между прочим, кандидат в мастера спорта, депутатский корпус Татарстана потенциально видится очень спортивным. В этом, кстати, есть объяснение того, что спорт в республике это последовательное сочетание участия ВИП-персон и любителей, и проведения турниров различного масштаба, от Игр стран БРИКС до сочетания профессионального и любительского спорта.