Никита Нагорный заявил, что на Игры БРИКС приехала сильная сборная российских спортсменов

Во вторник в столицу Татарстана прибыли сильнейшие гимнасты российской сборной для участия в Играх БРИКС, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике Никиты Нагорного.

— Конечно, мы рассчитываем на победу. Команду привезли самую сильную — здесь и олимпийские чемпионы, и чемпионы мира, и чемпионы Европы, а также молодые спортсмены, которые, надеемся, впервые станут чемпионами на международных стартах, — поделился Никита Нагорный.

Он также отметил, что для него Казань — особенный город, поскольку спортсмен приезжал в Татарстан много раз. Также он отметил, что в столице республики поучаствовал в разных соревнованиях, резюмировав, что всегда приезжает в Казань с большим удовольствием.

Стоит подчеркнуть, что Никита Нагорный — золотой призер олимпийских игр и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике.

Разиль Самигуллин