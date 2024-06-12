Дегтярев: Игры БРИКС не являются альтернативой Олимпийским играм

Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Игры БРИКС не представляют собой альтернативу Олимпийским играм, пишет ТАСС. Они служат реализации прав на проведение международных турниров.

— Жду честной борьбы. Ни в коем случае это не альтернатива Олимпийским играм. Это формат открытых соревнований, мы пользуемся своим правом проводить международные турниры, — сказал Дегтярев.

Напомним, Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани. Соревновательная часть стартует 13 июня.

Рената Валеева