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Дегтярев: Игры БРИКС не являются альтернативой Олимпийским играм

19:00, 12.06.2024
Дегтярев: Игры БРИКС не являются альтернативой Олимпийским играм
Фото: Динар Фатыхов

Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Игры БРИКС не представляют собой альтернативу Олимпийским играм, пишет ТАСС. Они служат реализации прав на проведение международных турниров.

— Жду честной борьбы. Ни в коем случае это не альтернатива Олимпийским играм. Это формат открытых соревнований, мы пользуемся своим правом проводить международные турниры, — сказал Дегтярев.

Напомним, Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани. Соревновательная часть стартует 13 июня.

Рената Валеева

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