Дегтярев: Игры БРИКС не являются альтернативой Олимпийским играм
Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Игры БРИКС не представляют собой альтернативу Олимпийским играм, пишет ТАСС. Они служат реализации прав на проведение международных турниров.
— Жду честной борьбы. Ни в коем случае это не альтернатива Олимпийским играм. Это формат открытых соревнований, мы пользуемся своим правом проводить международные турниры, — сказал Дегтярев.
Напомним, Игры БРИКС пройдут с 12 по 23 июня в Казани. Соревновательная часть стартует 13 июня.
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