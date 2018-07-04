ФК «Уфа» сразится с австрийским «Зальцбургом»

4 июля ФК «Уфа» проведет очередной поединок на учебно-тренировочных сборах в Леоганге (Австрия). Соперником будет чемпион Австрии — «Ред Булл Зальцбург». Матч запланирован на 19.30 мск.

Подопечные Сергея Томарова проводят второй сбор межсезонья. Первый прошел в Уфе, где команда тренировалась неделю.

На втором УТС, который начался 25 июня и продолжится до 6 июля, уфимцы уже провели два контрольных матча.

Сначала «горожане» уступили болгарскому ЦСКА — 1:2, голом отметился Сильвестр Игбун.

Во второй встрече башкирский коллектив в интересном результативном поединке обыграл румынскую «Университатю» — 3:2 (Пауревич, Кротов и Игбун — авторы забитых мячей).

