Спортивный арбитражный суд 12 июня рассмотрит апелляции по делу фигуристки Камилы Валиевой

Фото: Руслан Ишмухаметов

Спортивный арбитражный суд проведет слушания по апелляциям российской стороны по делу фигуристки Камилы Валиевой 12 июня, сообщает ТАСС.



В конце января CAS дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства (WADA) о четырехлетнем наказании. Отстранение отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Результаты спортсменки с этой даты были аннулированы, ее лишили золота чемпионатов Европы и России.

Напомним, что в командном турнире Олимпиады первое место заняла сборная России, вторыми стали американцы, третьими — японцы, четвертыми — канадцы. После перераспределения медалей сборная США должна получить золотые награды, японская команда — серебряные, российская — бронзовые.

В случае отклонения апелляций Спортивным арбитражным судом в деле будет поставлена точка, и американские фигуристы получат золотые медали 7 августа во время Олимпийских игр в Париже.



Рената Валеева