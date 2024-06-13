Российские теннисисты допущены к Олимпиаде в Париже

Фото: Ринат Назметдинов

Российские теннисисты смогут принять участие в Олимпиаде в Париже, сообщает глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

По словам Тарпищева, Международная федерация тенниса не имеет претензий к российским спортсменам и допустила их к соревнованиям согласно рейтингу. В состав российской сборной вошли следующие спортсмены:

Мужчины: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.

Женщины: Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

Напомним, Тарпищев заявлял, что российские спортсмены будут представлены в семи видах спорта на Олимпийских играх 2024 года в Париже.