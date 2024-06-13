Российские теннисисты допущены к Олимпиаде в Париже
Российские теннисисты смогут принять участие в Олимпиаде в Париже, сообщает глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
По словам Тарпищева, Международная федерация тенниса не имеет претензий к российским спортсменам и допустила их к соревнованиям согласно рейтингу. В состав российской сборной вошли следующие спортсмены:
- Мужчины: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.
- Женщины: Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.
Напомним, Тарпищев заявлял, что российские спортсмены будут представлены в семи видах спорта на Олимпийских играх 2024 года в Париже.
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