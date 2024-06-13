Новости спорта

19:22 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Российские теннисисты допущены к Олимпиаде в Париже

17:41, 13.06.2024
Российские теннисисты допущены к Олимпиаде в Париже
Фото: Ринат Назметдинов

Российские теннисисты смогут принять участие в Олимпиаде в Париже, сообщает глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

По словам Тарпищева, Международная федерация тенниса не имеет претензий к российским спортсменам и допустила их к соревнованиям согласно рейтингу. В состав российской сборной вошли следующие спортсмены:

  • Мужчины: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов и Роман Сафиуллин.
  • Женщины: Мирра Андреева, Дарья Касаткина, Людмила Самсонова и Екатерина Александрова.

Напомним, Тарпищев заявлял, что российские спортсмены будут представлены в семи видах спорта на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.

Спорт

Новости партнеров

Читайте также