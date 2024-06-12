Министр спорта России Михаил Дегтярев заявил, что Игры БРИКС в Казани станут первыми в своем роде

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня в столице Татарстана, городе Казани, стартуют первые масштабные Игры БРИКС. На открытие прибыл министр спорта России Михаил Дегтярев, который рассказал о предстоящем мероприятии и ожиданиях от него.

— Игры БРИКС проводятся впервые в таком открытом формате — в соревнованиях могут участвовать взрослые атлеты, а программа включает 27 дисциплин, которые проводятся впервые. Хочу сказать, что мы опять здесь отличаемся тем, что задаем тон и приглашаем всех к сотрудничеству.

Также Дегтярев рассказал о спортсменах из других стран и наших атлетах.

— Уже прибыли в столицу Татарстана атлеты из более чем 40 стран, а заявились 97. Сегодня я встречался со сборной командой России и пожелал нашим ребятам успеха. У нас представлены сильнейшие атлеты, будут и олимпийские чемпионы, чемпионы мира выступать. Также будем обкатывать наш резерв на Играх БРИКС.

Напомним, в обзоре «Реального времени» можно узнать как попасть, где смотреть, кто участвует и за кого болеть на Играх.