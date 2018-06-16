В Москве задержали водителя такси, сбившего семерых пешеходов

В Москве задержан водитель такси, который сбил семерых пешеходов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Инцидент произошел в районе дома 5/2 по улице Ильинка. По предварительной информации, таксист не справился с управлением. За медицинской помощью обратилось 7 человек.



«Водитель задержан, доставлен в территориальный отдел полиции. Проводится проверка», — говорится в сообщении.



По информации Reuters, в числе пострадавших при наезде такси на пешеходов в центре Москвы были люди, одетые в цвета национального флага Мексики. Очевидец издания сообщил, что после ДТП водитель такси попытался сбежать, однако был задержан сотрудниками полиции.



По данным ЦОДД, виновником аварии является гражданин Киргизии.

В конце прошлого года в Москве автобус въехал на остановку. Тогда пострадали три человека.