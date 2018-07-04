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МВД подготовило проект о предоставлении гражданства лицам без паспорта и бывшим заключенным

16:26, 04.07.2018
МВД подготовило проект о предоставлении гражданства лицам без паспорта и бывшим заключенным
Фото: pixabay.com

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который поможет получить паспорт лицам без гражданства и бывшим заключенным. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Ольга Кириллова.

По ее словам, сейчас законопроект проходит согласование с федеральными органами исполнительной власти, передает «РИА Новости».

Документ ориентирован на тех, у кого нет другого гражданства. Кроме того, действие законопроекта касается лиц без паспорта, которым после освобождения из мест заключения некуда уехать.

Сейчас по закону остаться в России могут только те, кто въехал в страну более 16 лет назад (до ноября 2002-го) или получил российский паспорт до 1 июля 2002 года. В отношении лиц, которые не подпадают под эти требования, предусмотрена депортация.

Ранее глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что ведомство планирует создать Миграционный кодекс, регламентирующий отношения граждан и сотрудников правоохранительных органов.

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