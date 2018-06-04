Глава МВД РФ сообщил о разработке Миграционного кодекса

МВД планирует создать Миграционный кодекс, который регламентирует взаимодействие граждан и сотрудников правоохранительных органов в этой сфере. Об этом рассказал глава МВД Владимир Колокольцев в интервью программе «Поздняков» на телеканале НТВ.

«В более отдаленном плане мы рассчитываем разработать Миграционный кодекс. Свод законов, где будут четко прописаны действия наших сотрудников, требования к гражданам, которые обращаются в миграционные подразделения», — сообщил Колокольцев.

Одной из основных задач для ведомства Колокольцев считает повышение качества оказания государственных услуг населению в сфере миграции.

Ранее «Реальное время» писало, что в России число выданных иностранцам разрешений на работу за пять лет сократилось почти в два раза.