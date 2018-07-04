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Ростуризм создал оперативный штаб из-за приостановления деятельности двух туроператоров

15:43, 04.07.2018

Ростуризм создал межведомственный оперативный штаб после приостановления деятельности туроператоров «Натали Турс» и DSBW-Tours.

Штаб создан по поручению главы ведомства Олега Сафонова. В него войдут представили МИД России, Роспотребнадзора, Росавиации, ассоциации «Турпомощь», а также общественных объединений туроператоров.

В Ростуризме также организовали работу горячей линии, по которой клиенты проблемных туроператоров смогут получить консультации. Для этого туристам следует позвонить на номера: +7(495)607-71-17 или +7(499)678-12-03.

Ранее сообщалось, что «Натали Турс» аннулирует все забронированные и оплаченные туры. Подробнее о проблемах туроператора читайте в материале «Реального времени».

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